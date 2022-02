Piemel op borsten in film? Ga ervan uit dat het nep is: ‘Soort ouderwetse deepfake’

Ruim 2,5 miljoen kijkers voor finale Wie is de Mol?

De finale van Wie is de Mol? heeft zaterdagavond meer dan 2,5 miljoen kijkers getrokken, meldt Stichting KijkOnderzoek. De zoektocht naar de saboteur was daarmee het op een na best bekeken programma van de dag. Volgende week volgt de ontknoping en wordt bekend wie wekenlang de Mol in het gezelschap was.

