Pierre Wind vindt drinkbare bloemkool-, spruitjes- en broccolikoffie uit

,,Ik heb lang moeten zoeken voor het juiste procedé om dit soort combinaties te realiseren", vertelt Wind trots. De kok maalt de bloemkool, sinaasappel of spruitjes nu heel fijn en mengt dit met de koffieprut voordat het door het filter in de kop belandt. ,,Alleen peentjessmaak lukt mij op de één of andere manier nog niet. Die lijkt zich niet te lenen voor koffie."

Volgens de kok is hij de eerste in de wereld die deze bijzondere combinatie serveert. ,,Het is dus niet alleen maar een aroma. Maar de groenten en het fruit zitten daadwerkelijk in de koffie." In het Trammhuys improviseert Wind op aanwijzingen van de bezoekers de maaltijd bij elkaar. Zo mogen klanten zelf bepalen hoeveel geld zij aan hun eten willen besteden. Het Trammhuys is alleen in het weekend open.