Piers Morgan op oorlogspad: ‘Prins Harry is de meest racistische royal’

Nadat Piers Morgan zich in het interview met de Amerikaanse Fox News presentator Tucker Carlson al zeer negatief uitliet over Meghan, geeft de voormalig Good Morning Britain -host nu ook prins Harry er flink van langs. Volgens Morgan is juist Harry degene die altijd het meest racistisch is geweest, iets waarvoor hij zelfs publiekelijk zijn excuses heeft moeten aanbieden.

Harry en Meghan zeiden in hun interview met Oprah Winfrey dat iemand binnen de koninklijke familie hen gevraagd zou hebben hoe donker de huidskleur van hun zoontje Archie zou worden. Meghan, dochter van een zwarte moeder en witte vader, ervaarde dit als 'zeer pijnlijk'. Het stel heeft niet laten weten wie de persoon in kwestie was, iets waar tot op heden naar wordt gegist.

Volgens Morgan is er geen sprake van racisme binnen het Britse koningshuis. ,,Ik heb de familie een aantal keer mogen ontmoeten en ik weet absoluut zeker dat geen van hen een dergelijke opmerking zou maken. Sterker nog, het was juist prins Harry die zijn excuses moest maken, omdat hij een Britse soldaat van Pakistaanse afkomst kleineerde met een zeer beledigende term. Daarnaast ging hij naar een verkleedfeestje in een nazioutfit, ook óntzettend verkeerd. Dat verklaart wellicht wel zijn haat jegens de Britse tabloids, omdat die daar bovenop zaten en foto's van dat feestje publiceerden.”

Ironisch

,,Buiten Harry heeft geen enkel lid van de familie zich moeten verantwoorden voor racistische uitlatingen, dus dan is het wel ironisch dat hij en zijn vrouw de royals nu beschuldigen van racisme. Zoals ze het nu naar buiten hebben gebracht is te makkelijk. Je stookt een vuurtje op, maar laat het daar verder bij zitten. Ik heb het al eerder gezegd: als iemand binnen die familie dit soort dingen daadwerkelijk gezegd heeft, zeg dan ook wie het was. Maar dat doen ze niet, omdat het niet waar is. Het is pure stemmingmakerij.”