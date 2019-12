Piet Paulusma neemt afscheid in Leeuwarden

Paulusma kreeg op 2 januari van dit jaar te horen dat zijn contract niet zou worden verlengd. SBS 6 wilde een andere invulling van het weer op televisie en trok inmiddels Dennis Wilt en Amara Onwuka aan, afkomstig van RTL.



Eerder deze maand werd bekend dat Paulusma voor Omroep MAX op NPO 1 aan de slag gaat. ,,Ik ga in grote lijnen hetzelfde doen als bij SBS 6: het land in, op locatie het weer presenteren", vertelde de weerman aan deze site.



De Friese Paulusma is op 2 januari voor het eerst te zien op de zender. Piets weerbericht is vanaf dan om 18.00 uur te zien op het eerste net. Paulusma was al langer in onderhandeling met MAX-baas Jan Slagter. Hij wilde hem graag inlijven, maar Paulusma zou te duur zijn voor de publieke omroep.