Piet Paulusma opnieuw onder het mes

Paul Jambers terug op Vlaamse tv: 'Mijn verhaal is nog lang niet verteld'

17:47 De Belgische journalist Paul Jambers (73) bereidt zich voor op een comeback op de Vlaamse televisie. Jambers is vanaf deze week te zien in het Canvas-programma Dank dat u bij ons was en dan ligt Jambers in de Politiek (VTM) nog op de plank.