Pieter Gabriel maakt opnieuw openingsmuziek songfestivalfinale

Temptation-Jay­di: ‘Ik heb geen spijt dat ik voor Ricky heb gekozen’

18 februari Het vernieuwde Temptation Island heeft dit jaar niet alleen maar relaties kapotgemaakt; er zijn ook nieuwe liefdes ontstaan. Dat geldt met name voor Jaydi en Ricky. De twee kwamen afzonderlijk van elkaar binnen - Jaydi startte het avontuur met haar spraakmakende ex Sonny -, maar gingen als smoorverliefd koppel naar huis. Deze site sprak met de tortelduifjes. ,,Ik had niet verwacht dat ik op iemand anders verliefd zou worden, maar ik ben heel happy dat het is gebeurd”, vertelt Jaydi.