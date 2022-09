Pink Moon: is Jan egoïstisch in zijn wens of geldt dat juist voor Iris die zo graag wil dat hij blijft leven?

In het wat onevenwichtige, maar boeiende speelfilmdebuut van Floor van der Meulen, die hiervoor enkele indrukwekkende documentaires als Paradijsbestormers en The Last Male on Earth maakte, zien we – als het nieuws een beetje is ingedaald – hoe verschillend broer en zus met die sterfwens omgaan. Ivan is geneigd een pragmatische, bijna zakelijke houding aan te nemen. Iris schiet juist alle kanten op. Soms kan ze met relativerende humor prima uit de voeten, dan uit de machteloosheid zich in woede-uitbarstingen.



Pink Moon werkt het beste als zwarte komedie. Wanneer vader Jan zijn kinderen vraagt stickers te plakken op gewenste spullen uit zijn huisraad bijvoorbeeld. Of als Iris ontdekt dat hij ongestickerde items alvast wegsluist naar de kringloopwinkel waar ze vervolgens moet smeken háár dierbare poppenwagen van vroeger terug te krijgen. En wanneer ze tijdens een potje orale seks op het toilet zich ineens hardop afvraagt: ‘Wil papa niet gewoon weer eens seks?’ Het scenario van Bastiaan Kroeger schuurt soms tegen het absurdistische aan.