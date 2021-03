Pinkpop gaat dit jaar niet door: ‘Amerikaanse acts nog te huiverig’

,,Met pijn in ons hart moeten we helaas de 51e editie van Pinkpop opnieuw een jaar verplaatsen”, laat Pinkpop vanmiddag weten. Door de afmelding van Pearl Jam, nadat eerder ook al Post Malone afzegde, werd de line-up voor dit jaar wel erg karig. ,,Van de andere acts weten we ook niet zeker of ze in juni al kunnen komen, de onzekerheden zijn te groot. Vandaar dat we deze trieste beslissing hebben moeten nemen maar we willen en kunnen niet langer wachten. We willen onze bezoekers, crew en leveranciers niet langer in onduidelijkheid laten zitten.”



Ondanks dat er nu flink wordt gevaccineerd en er positieve berichten waren, blijk het organiseren van het festival nog te lastig. ,,Ondanks de ingeslagen route naar het oude normaal blijken met name Amerikaanse acts huiverig om dit jaar hun tournee door te laten gaan. Het is in onze ogen mede daarom niet mogelijk om Pinkpop dit jaar naar onze maatstaven en eisen te organiseren. We hebben serieus naar alternatieven gekeken zoals het verplaatsen van het festival naar later in de zomer maar ondanks de steun van het garantiefonds is dit om meerdere redenen niet haalbaar voor ons.”



Inmiddels heeft de organisatie Pearl Jam alweer kunnen bevestigen als een van de headliners in 2022. De 51e editie van Pinkpop vindt plaats op 17, 18 en 19 juni 2022 op Megaland in Landgraaf. Tickets blijven geldig, maar bezoekers kunnen ook hun geld terug krijgen als ze niet willen of kunnen wachten.