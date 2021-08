‘Pinkpopbaas’ Jan Smeets: ‘Charlie Watts was de aardigste van de Stones’

Een galant mens. Zo herinnert langdurig Pinkpopbaas Jan Smeets zich Charlie Watts, de dinsdag overleden drummer van de Rolling Stones. ,,Van alle Stones was hij de aardigste”, zei Smeets. ,,Eigenlijk is dat het enige dat ik van hem kan zeggen.”



Smeets heeft Watts naar eigen zeggen een keer gesproken tijdens een optreden op het terrein van Pinkpop in Landgraaf. De Stones traden in 2014 op Pinkpop op. Eerder gaven ze op het Pinkpopterrein concerten in het kader van een tournee in 1995 en 1999. ,,Eén keer was het uitverkocht met 70.000 kaartjes”, herinnert Smeets zich, “één keer viel tegen, toen waren maar 45.000 kaartjes verkocht omdat ze de dag erna in Keulen optraden.”

Everly Brothers

Hoewel hij de dood van Watts een groot verlies noemt, zit Smeets naar eigen zeggen ‘meer in mijn maag met het overlijden van Don Everly.’ Don Everly, onder meer bekend van The Everly Brothers, is eerder deze week op 84-jarige leeftijd overleden. ,,De Everly Brothers zijn niet meer. Dat waren mijn grote favorieten, het grootste voorbeeld voor alle popmuzikanten. Ongelooflijk dat ze er niet meer zijn. Maar ja”, sluit Smeets af. ,,Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.”



Rolling Stones-fan Johan Derksen vindt het ‘vreselijk’ dat Watts is overleden, maar het is nooit zijn favoriete drummer geweest. ,,Ik heb me eigenlijk altijd afgevraagd waarom ze niet voor iemand anders zijn gegaan”, vertelt Derksen aan het ANP.



In 2016 bezocht Derksen nog een concert van de Rolling Stones op Cuba, dat hij mede georganiseerd had. Met het evenementenbureau waar hij voor werkte organiseerde hij een concert in Havana, waar zo’n 1,3 miljoen Cubanen én Derksen zelf op af kwamen.

Jazzwereld

,,Watts kwam echt uit de jazzwereld”, vertelt Derksen. ,,In de blues- en rockwereld was hij niet een van de betere drummers.” Maar, moet Derksen toegeven, Watts was wel een bijzonder persoon. “Hij was een echt gentleman, dat stak wel mooi af tussen dat langharig tuig. Hij was altijd netjes gekleed in pak.”



Daarmee beantwoordt Derksen dan ook zijn eigen vraag. ,,Misschien zijn ze om die reden wel voor hem gegaan”, realiseert hij zich. ,,Het is wel solidair van ze. En hij had echt een goeie kop.



‘Neeeeeeeeeeeeeee!!!! KUT KUT KUT! Rolling Stones-drummer Charlie Watts overleden’, schrijft NPO Radio 2-dj Jeroen van Inkel op Twitter. Ook KINK-dj Michiel Veenstra baalt van het nieuws. ‘Zo’n icoon waarvan je denkt dat ie er altijd zal zijn’, schrijft hij. ‘Charlie Watts werd door echte kenners vaak gezien als een onbeholpen drummer. Gelukkig wisten de Stones beter’, schrijft Henk Westbroek.



DI-RECT eert de drummer op Instagram met een foto. Zanger en tekstdichter Jan Rot wordt er ‘verdrietig van’ en noemt dinsdag een ‘sad day’.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: