Pionier met passie voor jeugdfilms: ‘In Henks films kon je even wegdromen’

Bekende veiling Wie is de Mol? gaat online toch door

16:49 Omdat de Wie is de Mol?-fandag dit jaar vanwege het coronavirus niet door kon gaan, viel ook de bekende veiling in het water. Toch is het voor 'molloten' deze week wel online mogelijk om te bieden op attributen uit het twintigste seizoen, dat plaatsvond in China.