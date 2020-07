Pip is om te zoenen en Nicolette laat lippen wapperen

Interview Tex de Wit won 14.000 euro met tv-quiz, maar kon fluiten naar zijn geld

14:05 Tex de Wit is te zien in Zondag met Lubach, Klikbeet en vanaf vandaag weer in Makkelijk Scoren. Hij bedenkt grappen, is zoon van een striptekenaar en ook een goed schaker. Hij won 14.000 euro in een tv-spelletje van John de Mol, maar kon fluiten naar zijn geld. ,,Dat waren de kleine lettertjes.鈥