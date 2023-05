Pip Pellens en Pim Wessels worden voor eerste keer ouders: ‘Al een tijd bezig met nieuw projectje’

Het koppel maakte de zwangerschap maandag bekend met een korte video van hen samen waarop haar groeiende buik al goed zichtbaar is. ‘We zijn ook al een tijd bezig met een nieuw projectje’, valt te lezen bij de video. Onder de post wordt het koppel bedolven onder felicitaties vanuit bekend Nederland, onder anderen van Chantal Janzen, Quinty Trustfull, Liza Sips en Jada Borsato.

Het is niet de eerste keer dat Pip Pellens en Pim Wessels mooi nieuws lange tijd voor zichzelf houden. In 2021 stapten de twee in het huwelijksbootje, maar ze wachtten een lange tijd om het heuglijke nieuws aan hun volgers te vertellen. Pellens deelde destijds een reeks kiekjes van de grote dag, waarop ze onder meer kussend te zien is met Wessels en ze haar trouwjurk past. ‘Oh ja, dit hebben we gedaan’, grapte ze er nonchalant bij. Ook de dolgelukkige Wessels deelde een foto. ‘Het verhaal gaat door’, schreef hij. ‘Ze zei ja.’

De twee zijn allebei werkzaam als acteur en hebben elkaar leren kennen in 2012, toen ze samen in de jeugdmusical Lover of Loser speelden. Twee jaar later ging het stel samenwonen. Al in 2016 zei Wessels dat hij zijn grote liefde graag ten huwelijke wilde vragen, maar te weinig inspiratie had voor een bijzonder aanzoek.

