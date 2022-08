Pipo-actrice Janine van Wely (84) overleden

Van Wely werd bij het grote publiek bekend toen ze in 1971 in de achtste Pipo-reeks, Pipo op Bizarra, de rol van Mammaloe vertolkte. Ze nam de rol eenmalig over omdat de VARA destijds een conflict had met Cor Witschge (Pipo) en Marijke Bakker (Mammaloe). In de vervolgreeksen mocht Van Wely terugkeren als Plom, de zus van Pipo. Die rol speelde ze tot het einde van de serie in 1980.