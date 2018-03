Piratenfans, opgelet! Jack Sparrow krijgt eigen show in Disneyland Paris

Tijdens de interactieve voorstelling ‘Hoist the Flag, Mateys’ gaat Jack Sparrow aan boord van het piratenschip van Captain Hook op zoek naar nieuwe piraten. Het hoofdpersonage uit de films van Pirates of the Caribbean wordt één van de grote sterren tijdens het gloednieuwe Piraten en Prinsessen Festival in Disneyland Paris.

Ook in de betoverende avondshow Disney Illuminations en de populaire attractie Pirates of the Caribbean is deze geliefde piraat te bewonderen. In de films wordt dit personage vertolkt door Johnny Depp. De acteur was vorig jaar nog te gast in Disneyland Paris voor de Europese première van ‘Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge’.