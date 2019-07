Plagiaat? Van moedwillige kopie tot verdienmodel voor boefjes

Het is eigenlijk een vrij saaie functie, het lidmaatschap van de Vaste Commissie Plagiaat van Buma/Stemra, de organisatie die in Nederland componisten en tekstschrijvers vertegenwoordigt. Wie in ons land meent dat zijn of haar creatie is misbruikt door een collega-musicus, wendt zich tot deze onafhankelijke groep van acht mensen met juridische en muzikale achtergrond. Het ‘probleem’: het is zelden aan de orde.



Hooguit een handvol keer per jaar moet de commissie aan het werk. In 2019, vertelt Harm Groustra namens Buma/Stemra, is er nog geen enkele zaak aanhangig gemaakt. ,,Gebeurt dat wel, dan stelt de commissie eerst vast of het gaat om een beschermd origineel. Dan wordt beoordeeld of het betwiste stuk een ‘oorspronkelijk karakter’ heeft, met andere woorden: is het niet los te koppelen van de originele componist? Daarbij kan het gaan om slechts een paar maten of akkoorden.’’



Vervolgens komt het moeilijkste deel: vaststellen of er echt sprake is van kopieergedrag. Musicologen komen er aan te pas om dat antwoord te geven. De uitspraken van de commissie zijn niet bindend, al leert de ervaring dat bijna niemand de nog resterende stap naar de rechter zet.