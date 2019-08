Plannen John de Mol voor eigen Talpa-nieuwsdienst van de baan

De Dag was de beoogde titel van de nieuwsdienst waarmee John de Mol zijn media-imperium van een journalistieke tak wilde voorzien. Eerder kocht hij al persbureau ANP en fotobureau Hollandse Hoogte, maar wat nog ontbrak was een sterk eigen nieuwsmerk. Of, in zijn eigen woorden, een ‘nieuwsvoorziening die voldoet aan de nieuwe voorwaarden en eisen die je als consument tegenwoordig hebt,’ zo zei hij in december tegen Jeroen Pauw. Hij zou op televisie, radio, maar vooral online de strijd aangaan met de gevestigde mediamerken, zei hij. Het woord ‘onderzoeksjournalistiek’ viel zelfs.

Onvoldoende ruimte

In de loop van 2019 zou De Mol zijn nieuwsdienst lanceren. Talpa Network nam de afgelopen maanden zo’n twintig journalisten aan om hier invulling aan te geven, maar voerde tegelijkertijd ook een onderzoek uit naar de haalbaarheid van het plan. Daaruit is gebleken dat er in het Nederlandse medialandschap onvoldoende ruimte is voor nóg een nieuwsvoorziening. En daarmee is ook het plan voor ‘De Dag’ van tafel.

In plaats daarvan wordt Hart van Nederland, het dagelijkse nieuwsprogramma van SBS, uitgebouwd tot een ‘24/7 crossmediale nieuwsvoorziening’, zegt Jacqueline Hekkers, woordvoerder van Talpa. Daarmee herhaalt zij Talpa’s directeur radio en televisie Paul Römer, die maandag in een interview met het AD zei dat Hart van Nederland en Shownieuws onder meer gaan investeren in ’24-uursaanwezigheid’ op sites en apps. Volgens Hekkers is Hart van Nederland een ijzersterk merk met veel potentie, met name online. “Daarom is gekozen om daar vol op in te zetten.” Werknemers worden deze week geïnformeerd over de precieze invulling van de plannen.

Gesneefde ambitie

Dat de nieuwsvoorziening die De Mol nog geen jaar geleden aankondigde in feite neerkomt op het uitbouwen van Hart van Nederland kan worden gezien als de zoveelste gesneefde ambitie van de media-magnaat, die de afgelopen jaren met Talpa Netwerk een heus media-imperium uit de grond stampte. Maar de tv-formats en de sterren die hij aankocht bleken lang niet altijd zo succesvol als gehoopt, en het programma 6Inside met presentatoren Jan Versteegh en Albert Verlinde werd zelfs al binnen een paar maanden van de buis gehaald. Dat was een pijnlijk mislukking, omdat hiermee getracht werd RTL Boulevard naar de kroon te steken als society- en entertainmentshow. Het showbizznieuws van 6Inside zou, samen met binnenlands nieuws van Hart van Nederland, een van de steunpilaren moeten worden van de nog op te tuigen nieuwsdienst.