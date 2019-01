Platenmaatschappij zwijgt over strafrechtelijke vervolging R. Kelly

Lindsay Lohan nodigt Oprah uit in strandclub op Mykonos

4:52 Als het aan Lindsay Lohan ligt, komt Oprah Winfrey haar deze zomer opzoeken in de strandtent die ze runt op het Griekse eiland Mykonos. De actrice, zichzelf opnieuw heeft uitgevonden als entrepreneur, zegt nog steeds contact te hebben met Oprah, nadat zij in 2014 een realityshow maakte voor Winfrey's eigen zender OWN. Dit meldt The Hollywood Reporter.