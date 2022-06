Plezier klinkt door in vakwerk van Kooymans en Carillo

Meldingen grensover­schrij­dend gedrag topje van de ijsberg: 'Bodem is echt nog niet in zicht’

Het oplopend aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag, vooral sinds The Voice of Holland-rel, laat volgens de Raad voor Cultuur slechts het topje van de ijsberg zien. Amber de Vente van het meldpunt Mores: ,,We hoopten dat we maar drie jaar hoefden te bestaan, maar de bodem is echt nog niet in zicht.’’

22 juni