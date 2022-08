Plottwist in B&B vol liefde: toch ruimte voor man in hart van Astrid?

Spoiler alertEen verrassende ontknoping in de slotaflevering van B&B vol liefde vanavond. Cupido blijkt tóch raak te hebben geschoten in de Oostenrijkse bed and breakfast van Astrid. En dat terwijl ze eerder deze week nog aangaf geen ruimte in haar hart te hebben voor een man.

Als Astrid één ding heeft geleerd van haar deelname aan B&B vol liefde is het dat ze er mag zijn. Dat besef leek de afgelopen weken niet helemaal bij de B&B-eigenaresse, die gevestigd is in het Oostenrijkse Sankt Michael im Lungau, binnen te willen komen. Respectvol behandeld worden stond hoog op haar wensenlijstje, maar dat er ook daadwerkelijk mannen waren die interesse in haar hadden, kon Astrid maar moeilijk bevatten. ,,Ik vind het voornamelijk ingewikkeld voor mezelf, omdat ik zo leuk niet ben. Punt.”

Al die tijd was er een man die Astrid wel accepteerde zoals ze was: Harmjan. Zelfs nadat de B&B-eigenaresse tegen hem tierde dat ook hij haar grens niet mocht overgaan, maakten de twee het - met de nodige tranen - weer goed. Duidelijk was dat Astrid en Harmjan een klik hadden. Maar Astrids deur stond op een heel klein, moeilijk kiertje open.

En Harmjan kreeg het maar niet voor elkaar die deur verder te openen. Dat maakte ze de Groningse vrachtwagenchauffeur deze week dan ook duidelijk. ,,Ik heb maar één hart. Daar zitten nu die twee kleine draakjes in van mij en daar past niks meer bij. Ik wil het goed doen voor hen”, snikte ze.

Harmjan baalde natuurlijk als een stekker na de onthulling van Astrid, maar haar opgeven? Daar moest hij niet aan denken. ,,Ze is honderd procent de moeite waard om volledig voor te gaan”, hield hij vol.

Nadat Harmjan weer voet op Nederlandse bodem had gezet, besloten hij en Astrid wel contact te houden. En dat leidde uiteindelijk toch tot een hereniging, zo onthulde Astrid vanavond met een glimlach van oor tot in de ontknoping van het datingprogramma. ,,Harmjan is een aantal keer bij mij geweest. Dat was heel leuk.”

Stilte. Daarna weer een stralende Astrid in beeld. ,,En eh... het is nog steeds heel leuk als hij er is, als hij weer langskomt.” De B&B-eigenaar bleek niet alleen te zijn; plotseling dook Harmjan op en nestelde hij zich naast Astrid op de grond. ,,En ik ben ook blij als hij er is.” De twee, zichtbaar op een roze wolk, schonken elkaar een verliefde blik.

,,Eigenlijk snel na terugkomst in Nederland hebben we contact met elkaar opgenomen en was het eigenlijk heel snel duidelijk dat ik even héél snel op en neer moest voor een bliksembezoek naar Oostenrijk. En dat was voor ons beide gewoon fantastisch goed”, nam Harmjan het woord. Ondertussen schoof ook een van de koters van Astrid aan, Noa. Die wurmde zich op schoot bij Harmjan. ,,Zoals je ziet gaan de kinderen er ook heel goed mee om”, glunderde Astrid.

Heel voorzichtig bracht ze de toekomst ter sprake. ,,Wellicht kunnen we samen het nieuwe jaar inluiden”, stelde Astrid aan Harmjan voor, waarna ze de tijd nam om hem uitgebreid te bedanken. ,,Dank je wel dat je je opgegeven hebt. Dank je wel dat je naar mij toe bent gekomen. Dank je wel voor je rotsvaste vertrouwen in mij en de kids. Enne, dat je dit doet.”

Astrids lieve woorden werden bezegeld met een kus. En zo werd duidelijk dat cupido - tegen alle verwachtingen in - tóch raak heeft geschoten in de Oostenrijkse bed and breakfast van Astrid.

Wie vonden nog meer de liefde? Na zeven weken volop daten, pittige discussies en een komen en gaan van potentiële liefdespartners, zit het er voor de deelnemers van B&B vol liefde op. Astrid vond de liefde dus bij Harmjan, Richard, die een B&B in Portugal heeft, viel voor Simone. Martijn, eveneens woonachtig in Portugal, bekende smoorverliefd te zijn op Fenna. Hans in Frankrijk kampte met keuzestress maar koos uiteindelijk toch voor Petra. Denise in Spanje dacht even het geluk te vinden bij Dave, maar die haakte uiteindelijk af. Ze gaat nu voorzichtig met Sven ontdekken wat de liefde voor ze in petto heeft. Natasja in Frankrijk had een klik met Menno, maar die bleek voor haar alleen vriendschappelijk te zijn. Ted op Madeira stuurde al haar mannen naar huis en ook Hans in Frankrijk blijft alleen achter. Hij kwam tot de conclusie dat zijn ex Libera eerst uit huis moet voordat hij aan een nieuwe relatie kan beginnen.

