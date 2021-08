Plottwist in Tiger King-soap: aartsrivaal Baskin verkoopt dierentuin Joe Exotic

video Frans Bauer laat zich niet uit over halen van coronaprik

27 augustus Frans Bauer laat zich er liever niet over uit of hij zich heeft laten inenten tegen het coronavirus. De zanger uit Fijnaart is van mening dat mensen die nog geen keuze hebben gemaakt, zich ‘goed moeten laten informeren’. Die uitspraak leverde gisteren enige discussie op aan de talkshowtafel van Humberto Tan.