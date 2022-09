Podcastbedrijf Podimo haalt bijna 59 miljoen euro op

Regisseur Jean-Luc Godard (91) overleden

Wie in de jaren 60 van vernieuwende cinema hield kon niet heen om Jean-Luc Godard, de Frans-Zwitserse regisseur die op 91-jarige leeftijd is overleden. Als vooraanstaand lid van de Nouvelle Vague-beweging die afkerig was van de toen gangbare filmcultuur in Frankrijk viel Godard, een voormalige filmcriticus, op door zijn experimentele filmstijl waarin hij zich zelden hield aan traditionele filmtechnieken.

