Poedelnaakte Giel neemt een duik en Dennis spreekt Russisch na vaccin

'Broer Diana en prins Charles hadden ruzie over uitvaart’

12 oktober De uitvaart van prinses Diana in 1997 heeft voor nogal wat ruzie gezorgd tussen Earl Spencer, de broer van Diana, en prins Charles. De voormalige zwagers zouden het destijds niet eens zijn geweest over de rol van de prinsen William en Harry tijdens die beladen dag. Dit schrijft historicus Robert Lacey in het boek Battle of The Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult.