Poes Karl Lagerfeld lanceert kledinglijn

Holland Zingt Hazes ‘Liedjes zijn hetzelfde, maar elke show is anders’

7:30 Vijftien jaar geleden overleed volkszanger André Hazes. In Ziggo Dome wordt hij alweer voor het zevende jaar geëerd met het meezingfestijn Holland Zingt Hazes dat vanavond begint. Jeroen van der Boom herinnert zich nog haarfijn hoe Holland Zingt Hazes ontstond. De zanger was op de première van Hij gelooft in mij, de musical over het leven van André Hazes. Een productie van Joop van den Ende met wie hij na afloop aan de praat raakte.