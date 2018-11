Police-gitarist krijgt expo met fotowerk in Maastricht

,,Het grote publiek weet niet dat Andy Summers ook een fantastische fotograaf is. Naast een overzicht van zijn fotografisch werk in het museum laten we op Pinkpop in ons Pinkpop-up museum ook de foto's zien die hij maakte tijdens de tournees van The Police", aldus Bonnefantendirecteur Stijn Huijts.



Summers publiceerde vier boeken: Throb (1983), Light Strings (2004), I'll be Watching You (2007) en Desirer Walks the Street (2009). In 2012 maakte hij de film Can't stand losing you, gebaseerd op zijn gelijknamige autobiografie. ,,Daarin vormt zijn fotografiepraktijk een belangrijke rode draad", zegt het museum.



De tentoonstelling A Certain Strangeness opent op 6 juni en toont Summers' fotografisch werk uit de periode 1980-2017.