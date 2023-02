Politie blijft 'hoopvol' in zoektocht naar vermiste acteur Julian Sands

Met video Carnaval­lied met Op1-ster is mogelijk ‘illegaal’: wat is er aan de hand?

Een nieuwe carnavalsversie van de hit Ladada (Mon dernier mot) moet offline. Dat stelt de platenmaatschappij van de originele zanger Claude, die het lied al van Spotify kreeg. Het nummer Ladders zat gaat over alcohol en op die associatie zit het label voor Claude niet te wachten. Bovendien is de cover zonder toestemming gemaakt. De vraag is of dat anders had gemoeten.

