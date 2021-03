Politie haalt campagne met Bilal Wahib offline

Ik Ver­trek-droom René en Mascha uit Ber­kel-En­schot bijna van de baan na incompleet koopcon­tract

23 maart BERKEL-ENSCHOT - De familie Knops zag haar toekomstplannen vanavond in een nieuwe aflevering van Ik Vertrek bijna in duigen vallen. Het tekenen van het koopcontract van hun woning in Spanje was al een paar keer uitgesteld en toen het grote moment eindelijk daar was, bleken de papieren niet in orde te zijn. ,,Dit kan grote consequenties hebben.”