Politie: ‘Mogelijk meerdere aanhoudingen om gestolen Top 2000-letters’

Het is voor de vereniging traditie om tijdens de jaarwisseling iets te stelen en na de jaarwisseling terug te zetten, aldus De Geitefok. Zo werden in eerdere jaren het beeld van André Hazes op de Dam in Amsterdam en de ringen van het Olympisch Stadion gestolen. Gewoonlijk wordt een gestolen voorwerp in het nieuwe jaar teruggegeven.

De vereniging heeft gezegd de letters zaterdagochtend, op oudejaarsdag, terug voor de deur van het Top 2000 Café op het Mediapark te zetten. Dat besloot zij in overleg met de politie en de NPO. Maar voordat de letters terug zullen gaan, maakte de Oudejaarsvereniging De Geitefok vrijdagavond eerst nog een ronde door het dorp Oldeberkoop met de gestolen Top 2000-letters.

Volledig scherm Top 2000 letters © Caspar Huurdeman

Mogelijk meerdere aanhoudingen

Gisteren werd duidelijk dat de Top 2000-letters waren verdwenen. NPO Radio 2 heeft aangifte gedaan van diefstal. Agenten ging er echter al vanuit dat de oudejaarsvereniging De Geitefok achter het stelen van de letters zat. De politie wil de groep zo snel mogelijk strafrechtelijk vervolgen. De diefstallen leveren de politie veel onnodig extra werk op, zo liet een woordvoerder weten. Mogelijk volgen meerdere aanhoudingen, laat de politie weten.

‘Praat niet over ons, maar met ons’

De Geitefok steelt naar eigen zeggen om aandacht te vragen voor een maatschappelijk onderwerp. Dit jaar is dat ‘de kloof tussen de stad en het platteland’. ,,Wij zouden het top vinden als de politiek, maar ook de media, wat meer oog krijgen voor wat er speelt op het platteland”, zegt Jan-Bart Hof, voorzitter van De Geitefok, over de actie. ,,Wij willen meer zijn dan alleen protesterende boeren. Praat niet over ons, maar met ons. Nederland heeft veel meer te bieden dan alleen de grote steden.” Volgens Hof benadrukt de aangifte van NPO Radio 2 de kloof tussen stad en platteland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: