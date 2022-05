Politie schorst medewerker die mogelijk info over Lil Kleine lekte aan juicekanaal

De medewerker is dan ook ‘in afwachting van het onderzoek geschorst’. Volgens Shownieuws zou het gaan om screenshots van een Snapchatgesprek, die zouden zijn gedeeld met het juicekanaal Reality FBI. In de screenshots zou door een politiemedewerker worden beschreven ‘hoe de rapper zich zou voelen in de cel’.



De zegsvrouw kan omwille van het onderzoek niet bevestigen dat het om screenshots van een Snapchatgesprek gaat en dat die gelekt zouden zijn naar Reality FBI. Ook over de inhoud kan de woordvoerster verder niets loslaten, behalve dat het informatie over de rapper betreft, die in maart vastzat op verdenking van mishandeling van Jamie Vaes.