Politiebezoek voor Martin Garrix om ‘illegaal dancefeest’

Omdat een dancefeest op festivals en andere podia er voorlopig niet in zit organiseerde Martin Garrix gisteravond een online feestje vanaf het dakterras van zijn huis in Amsterdam. Dat had nog wel wat voeten in de aarde omdat de politie lucht had gekregen van de aankondiging en poolshoogte kwam nemen.



,,Mijn vrienden van de politie kwamen net langs om te zien of ik geen feest gaf op mijn dakterras nadat ze de aankondiging hadden gezien van de livestream”, aldus Martin Garrix (echte naam Martijn Garritsen) op Instagram. De dj kon de humor er wel van inzien.



Toen het misverstand uit de lucht was kon Garrix iets later dan gepland alsnog zijn set opstarten. Het live-optreden was voor de fans live te volgen via You Tube en Facebook.