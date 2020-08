Poppodia en theaters op rood voor evenementenbranche

In totaal brandt er bij ruim tachtig gebouwen rood licht. Zo doen de Ziggo Dome, Paradiso, TivoliVredenburg, De Kuip en het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam mee. Ook het Binnenhof, het stadhuis in Delft en het Provinciehuis in Zwolle luiden de noodklok. Het rode licht gaat weer uit om 23.55 uur, omdat het volgens de initiatiefnemers nu echt 'vijf voor twaalf' is.



Red Alert is een Brits initiatief dat in meerdere landen is opgepikt. In Nederland is het voortouw genomen door de Vereniging Technisch Toeleverancier Evenementen (VTTE).