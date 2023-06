Popster Ava Max geslagen tijdens optreden: ‘Zo hard dat hij binnenkant van mijn oog krabde’

Beelden van het opmerkelijke voorval gaan op dit moment rond op sociale media. Daarop is te zien dat iemand het podium beklimt en Ava Max, bekend van hits als Sweet but psycho en The motto (samen met dj Tiësto), in het gezicht slaat. De beveiliging handelt snel en haalt de persoon meteen bij haar weg. De popartiest danst even door en verlaat dan het podium. Het concert zou al eindigen op dat moment.



Op Twitter reageert de Amerikaanse zangeres: ‘Hij sloeg me zo hard dat hij de binnenkant van mijn oog krabde. Hij komt nooit meer naar een show.’ En voor het publiek dat zich wel gedroeg: ‘Bedankt aan de fans voor het spectaculaire optreden vanavond in LA!’



Opvallend is dat dit het tweede incident in korte tijd is waarbij een zangeres in haar gezicht wordt getroffen. Zondag moest Bebe Rexha een optreden in New York staken, omdat zij een telefoon in haar gezicht gegooid kreeg.