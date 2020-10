Populaire Belgische youtuber (22) sinds vrijdag vermist, politie verstuurt opsporingsbericht

Campagne

In eerste instantie werd gedacht dat zijn vermissing een promotiestunt was van ChildFocus, een stichting die zich inzet voor vermiste kinderen. Daarvoor zou hij vanaf 29 oktober te zien zijn in een campagne. ,,De campagne is voorlopig on hold gezet”, reageert Stephan Smets, woordvoerder van Child Focus. ,,We wachten af hoe de zaak evolueert. Zolang Kacper niet gevonden is, lanceren we de campagne niet. We hebben nog altijd geen idee wat er precies aan de hand is en houden alle opties open. De verdwijning komt dan ook hard aan.”