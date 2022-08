Populaire dramaserie Outlander krijgt een prequel

Outlander, te bekijken op Netflix, is een tijdreizigersdrama dat het verhaal vertelt van Claire Randall, een verpleegster die net na de Tweede Wereldoorlog op mysterieuze wijze verdwijnt en terecht komt in het 18de eeuwse Schotland. Daar wordt ze verliefd op Jamie Fraser, een jonge man die haar steeds beschermt in de levensbedreigende wereld. De nieuwe serie Outlander: Blood of My Blood zal zich voornamelijk gaan focussen op het liefdesverhaal van de ouders van Jamie Fraser: Ellen MacKenzie en Brian Fraser.