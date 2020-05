Positief gestemde Jan duikt de studio in en Sylvie showt haar spieren

Concertge­bouw­or­kest: symfonisch werk spelen kan weer

17:02 Het was even passen en meten, maar het Koninklijk Concertgebouworkest ziet kans om weer symfonische werken uit te voeren in het Concertgebouw in Amsterdam. Weliswaar met een beperkt gezelschap en nog even zonder publiek. Er is al gerepeteerd op de vloer van de zaal, maar het kan ook op het podium.