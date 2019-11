Postuum album XXXTentacion komt volgende maand uit

Monique Smit opgenomen in ziekenhuis

18:16 Monique Smit (30) is afgelopen dinsdag in het ziekenhuis opgenomen. De Volendamse zangeres heeft last van nierstenen en daardoor meerdere koliekaanvallen gehad. ‘Nooit geweten dat dit zo pijnlijk is. Geloof me, ik beval liever..', laat Smit weten op Instagram.