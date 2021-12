Postuum, typisch Jeroen van Merwijk-album vol taalkundige vondsten

documentaire 'Peter R. de Vries legde afscheids­brief klaar voor zijn dochter voor als hij zou sterven'

De kinderen van Peter R. de Vries praten maandagavond voor het eerst over de maanden na de moord op de misdaadverslaggever. In de RTL 4-documentaire Staand verder leven is te zien hoe ze ondanks het verdriet aan de slag gaan om zijn levenswerk voort te zetten. Maker Ewout Genemans zag veel van zijn vermoorde collega terug in de twee én ontdekte een onbekende kant van hem.

