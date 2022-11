Power Ranger-acteur Jason David Frank (49) overleden

De Amerikaanse acteur Jason David Frank, die in de jaren negentig een van de Power Rangers speelde in de populaire kinderserie Mighty Morphin Power Rangers, is op 49-jarige leeftijd overleden.

Dat maakte zijn manager Justine Hunt vandaag bekend in een verklaring. Ze noemde geen oorzaak en moment van het overlijden, maar vroeg wel om het respecteren van de privacy van familie en vrienden ‘gedurende deze vreselijke tijd'.

Power Rangers

De kinderserie over de Power Rangers ging over vijf tieners die werden ingezet om de aarde te redden van het kwaad. De serie begon in 1993 op Fox en werd al snel populair. Frank, als vechtsporter getraind in martial arts, maakte aan het begin zijn acteerdebuut in de serie. Aanvankelijk als schurk, maar daarna werd hij opgenomen in de groep tieners als de groene Ranger en werd hij een van de populairste personages in de show.

Hoewel het niet de bedoeling was dat zijn rol permanent zou zijn - zijn rol was bedoeld voor vijftien afleveringen - kwam Frank daarna weer terug in de serie als de witte Ranger en de leider van het team. Ook in latere series en films van de franchise was hij te zien. Verder speelde Frank, die vier kinderen achterlaat, nog in enkele actiefilms.

Walter Emmanuel Jones, de zwarte Power Ranger die met de overleden Frank samenspeelde in de serie, schrijft op Instagram: ‘Ik kan het niet geloven... RIP Jason David Frank. Mijn hart is zo treurig nu we weer een lid van onze speciale familie hebben verloren.’ Thuy Trang, de gele Ranger, overleed in 2001 op 27-jarige leeftijd door een auto-ongeluk.

