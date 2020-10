PowNed komt met webserie over ‘lachgaskoning’ Deniz Üresin

Dua Lipa haalt uit naar Britse tabloid: ‘Geen coronamaat­re­gels overtreden tijdens clipshoot’

16 oktober Dua Lipa zou volgens de Britse krant The Sun meermaals de coronamaatregelen van Engeland hebben overtreden tijdens de opnames van een nieuwe clip. De zangeres reageert nu via Instagram dat dat absoluut niet waar is. ,,Het is de zoveelste leugen die ze dit jaar over mij verspreiden.”