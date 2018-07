PowNed-verslaggever Dennis Schouten krijgt eigen serie Dennis in AlbuFissa

zwaar maar lekkerPowNed-verslaggever Dennis Schouten (22) gaat in opdracht van PowNed een eigen YouTube-serie maken. In Dennis in AlbuFissa volgt hij een nog te openen feestcafé en duikt hij het nachtleven in. Schouten financierde de serie deels zelf.

Het publiek kent je vooral van je reportages voor PowNed. Na 2,5 jaar krijg je nu je eigen serie.

,,Heel gaaf! Maar het heeft wel even geduurd voordat het zover was. Ik kreeg vandaag slecht nieuws: de NPO keurde ons plan en het budget af. Toen heb ik voorgesteld om de helft, 4.000 euro, zelf in te leggen. Dus nu komt het er!''

Dus je hebt je eigen spaargeld erin gestoken?

,,Ja. Maar dat zegt ook hoe graag ik wil dat de show er komt. Zondag stap ik op het vliegtuig naar Albufeira, samen met een cameraman die ik goed ken.''

En dan?

,,In Dennis in AlbuFissa - die naam is voor 90 procent zeker - volg ik een week lang een feestcafé dat deze zomer de deuren opent. En ik duik in het nachtleven. We filmen 's avonds en 's nachts, 's ochtends monteer ik. Het wordt zwaar maar lekker!''

Klinkt een beetje als de realityserie Zon, Zuipen, Ziekenhuis van RTL 5.

,,Klopt. PowNed had al het idee om een vriendengroep te volgen die op vakantie gaat. Maar het gaat om jongeren, dan krijg je gedoe met leeftijden en privacywetgeving enzo. Het liep spaak. Inmiddels had ik zelf al contact met het feestcafé gelegd en bedacht toen dat ik het zelf wel kon gaan doen.''

Wat is er zo spannend aan dat café?

,,Het risico dat die mensen nemen, trok me aan. Als ik de filmpjes mag geloven is het een moderne toko, geen après ski-tent maar chique. Er er treden grote namen op. Ik denk echt dat mensen uit de provincie, zoals ik, terugkomen voor rapper Sjors en de Snollebollekes.''

Wordt het een kijkcijferkanon?

,,Dat het om een online serie gaat, vind ik heerlijk. Dat had echt mijn voorkeur. De mensen die deze filmpjes willen zien, kijken echt niet meer naar NPO 3. Los van De Luizenmoeder zakken die kijkcijfers in. Online denk ik, inclusief mensen die terugkijken, per aflevering zo'n half miljoen kijkers te trekken.''

Stop je met PowNed?

,,Nee, zeker niet. Na dit project heb ik even vakantie en ga ik daarna verder met een nieuw programma voor NPO 3 waarin we bekende Nederlanders volgen die teruggaan naar de provincie waar ze vandaan komen. Dat staat nog aan het begin, we moeten ze nog benaderen. Het plan is dat het rond oktober op tv komt.''