PowNed-verslaggever Dennis Schouten scoort met zelf betaalde realityserie

De online realityserie Dennis in Albufissa wordt goed bekeken. Het programma van Powned-verslaggever Dennis Schouten scoorde de afgelopen dagen gemiddeld zo'n 500.000 views per video, een aantal waar hij van tevoren op had gehoopt .

Normaliter maakt Schouten nieuwsitems voor Omroep PowNed, maar ditmaal vertrok hij naar het Portugese Albufeira waar hij een week lang de medewerkers en bezoekers van feesttent Albufissa volgde. ,,Ik heb het mijzelf niet makkelijk gemaakt, want ik was daar alleen met een cameraman. Voor een redactie of regisseur was geen budget'', laat hij weten.

Het budget was überhaupt een heikel punt, want de omroep kon geen 8.000 euro voor het programma neerleggen. Schouten betaalde uiteindelijk 4.000 euro uit eigen zak, liet hij eerder weten. Hij blikt nu terug op een succesvol project. ,,Ik heb laten zien dat ik een grote doelgroep kan bereiken. De serie is beter bekeken dan andere items." Op Youtube worden de nieuwsitem van PowNed gemiddeld zo'n 200.000 keer bekeken. Af en hoe zit er een uitschieter tussen.

Kritisch

Niet alleen Schouten is tevreden, ook de kijkers smullen van zijn serie. ,,Alleen bij de omroep waren ze bij het zien van de eerste aflevering wat kritisch. Ik moest wat dingetjes veranderen", zegt Schouten, die zijn collega's nog niet heeft gesproken. ,,Ik ben vannacht pas thuisgekomen. Mijn stem is nog helemaal schor van de laatste avond. Dat gesprek komt nog wel."

Hij voegt toe dat de derde aflevering in de serie van zes morgen opnieuw wordt geplaatst. Volgens Schouten is het filmpje is om onbekende reden door YouTube verwijderd.