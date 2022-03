PowNed volgt jonge voetbalmakelaars in nieuw NPO 3-programma

In ‘Next Gen: Voetbalmakelaars’ volgt Holtrop vier jonge zaakwaarnemers tijdens de transferperiode. Waar generatiegenoten amper aan een eerste huis kunnen komen of zelfs nog studeren, dromen deze jongens van hele andere dingen. Ze willen net als de spelers die ze begeleiden de top bereiken.



Een van hen is zaakwaarnemer Len Koeman, de zoon van ex-international Erwin Koeman. Hij werkt voor de Sports Entertainment Group en begeleidt onder anderen FC Utrecht-speler Remco Balk. Len hoopt dat de jonge Remco zo snel mogelijk doorbreekt. Hij doet alles voor zijn jongens, van het regelen van een verhuizing tot een studiekostenvergoeding. Ook wordt de 26-jarige Aron Klaassen gevolgd, de jongere broer van de bekende Ajax-speler Davy Klaassen. Aron werkt voor Essel Sports en focust zich met name op jeugdspelers.



Daarnaast wordt kennis gemaakt met Tim Vrouwe, werkzaam bij de Forza Sports Group. Hij was betrokken bij de deals van de Brazilianen Neres en Antony naar Ajax. Zijn specialiteit? Onderhandelen. Tim is te zien aan de onderhandelingstafel met directeuren en en bij een bezoeken in Leeds. Zijn speler Pascal Struijk speelt namelijk al in de grote Premier League, bij Leeds United. De Limburgse zaakwaarnemer Juul Heldens (28) werkt voor hetzelfde kantoor als Tim en begeleidt onder anderen Jong AZ-speler Fedde de Jong.



‘Next Gen: Voetbalmakelaars’ is vanaf maandag 28 maart als vijfdelige webserie wekelijks te zien op NPO3.NL en NPO 3 YouTube. Ook verschijnt het programma als tv-documentaire op woensdag 20 april om 20:25 uur op NPO 3.