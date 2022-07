Presentatiedebuut Snelle trekt 453.000 kijkers, reacties vol lof

Met videoHet presentatiedebuut van rapper Snelle in de nieuwe muziekshow I want your song heeft gisteravond 453.000 kijkers getrokken op SBS 6. Een voorzichtige score op primetime, maar het programma zorgde wel voor veel reacties op Twitter en viel vrijwel unaniem in de smaak.

In I want your song krijgen elke aflevering vijf songwriters de kans hun lied te pitchen als de volgende single van een gevestigde Nederlandse artiest. Die heeft immers de bekendheid om een hit te maken van hun creatie, terwijl ze zelf soms niet eens kunnen zingen. Pitchen voor Sanne Hans was gisteravond extra bijzonder, want zij viert met het uitverkoren lied haar vijftienjarig jubileum met de band Miss Montreal.

Ze liet zich voor haar keuze adviseren door haar manager en haar platenbaas, evenals door het studiopubliek, bestaande uit honderd fans. Echt luisteren naar hen deed Sanne overigens niet. De fans gaven de voorkeur aan het uptempo Ik weet nu hoe, terwijl Sanne zo’n meezinger wat makkelijk vond en koos voor de ballad Noem een dag van schrijver Amanda van den Hil.



Lees door onder de foto

Volledig scherm Snelle en hoofdgast Sanne Hans. © SBS

Lof voor Lars

Hoewel NPO 1 en RTL 4 op hetzelfde tijdstip beter scoorden met Droomhuis gezocht (838.000 kijkers) en Blow up (617.000), was I want your song wel een hit op Twitter. Daar was het programma trending topic, met lovende woorden voor onder meer Snelle. De rapper, die eigenlijk Lars Bos heet, heeft nog niet eerder een tv-programma gepresenteerd.

‘Wat doet Snelle het goed en wat een verademing dat het echt over muziek maken gaat’, luidde een van de vele tweets. ‘Het is leuk om hem iets anders te zien doen’, schreef een ander over de artiest. ‘Lekker de vaart erin, al lang geen reclame, goed programma’, klonk het verder. En: ‘Wat een leuk en verfrissend programma! Lekker de vaart erin en geen tig reclameblokken, fijn!’

Het best bekeken programma van de dag was, zoals bijna altijd, het NOS Journaal van 20.00 uur met 1.603.000 toeschouwers. Ook de rest van de top 3 in de dagelijkse kijkcijfer-top 25 van de Stichting KijkOnderzoek is voor NPO 1, met Tweede Hans (1.188.000) en Avondetappe (1.050.000). I want your song staat op de zeventiende plaats.

Luister ook naar de AD Media Podcast. Deze week over het fiasco van Million Dollar Island, de druk op FM-licenties van onder meer 538, Veronica en Radio 10 en Matthijs van Nieuwkerk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: