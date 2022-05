Presentatoren Songfestival balen van kritiek: ‘Wij Italianen zijn wél verantwoordelijk’

met video De tweede halve finale van het Songfesti­val is vanavond: dit kun je verwachten

Achttien landen strijden vanavond in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival om tien startplekken in de finale van zaterdag. De grootste favoriet die we zien is Zweden, maar we kunnen ons net zo goed verheugen op een Georgische paddo-trip. Onze songfestivalverslaggever Alexander van Eenennaam weegt de inzendingen.

12 mei