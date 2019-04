Presentatrice Shelly Sterk verwacht eerste kindje

Edsilia Rombley bedankt publiek in Uden na drama avond ervoor: ‘Wist niet goed hoe ik op podium moest staan’

De theatershow van Edsilia Rombley op woensdag 3 april zal de zangeres nooit meer vergeten. ,,Iemand die in de zaal ineens onwel wordt en na een uur hulp en reanimeren niet meer wakker wordt'', schrijft Edsilia over haar show in theater De Meervaart in Amsterdam. De avond erna stond ze in de Markant in Uden. ,,Ik wist niet goed hoe ik op het podium moest staan. Het publiek in Uden heeft me er doorheen gesleept.''