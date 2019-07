President Trump zet zich persoonlijk in voor vrijlating A$AP Rocky

,,Ik heb zojuist met Kanye West gesproken over de detentie van zijn vriend A$AP Rocky’’, twitterde Trump vrijdagavond. ,,Ik zal de zeer getalenteerde premier van Zweden bellen om te zien wat we kunnen doen om A$AP Rocky te helpen. Veel mensen willen graag dat dit snel wordt opgelost!’’



Een snelle oplossing ligt echter niet voor de hand. Vrijdag is juist het voorarrest van A$AP verlengd. Hij zit nog tot zeker 25 juli vast. De rapper, wiens echte naam Rakim Mayers is, zou begin deze maand betrokken zijn geweest bij de mishandeling van twee mannen in Stockholm. Zelf zegt A$AP dat hij juist het slachtoffer was, het duo zou de rapper hebben lastiggevallen.