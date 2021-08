Prins Bernhard geniet shirtloos op jacht en verliefde Marco bedankt Leontine

Shima Kaes in hoger beroep na verlies kort geding rond aangifte tegen Johnny de Mol

4 augustus Shima Kaes gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag rond haar aangifte van mishandeling en poging tot doodslag tegen haar ex-verloofde Johnny de Mol. Dat laat haar juridisch adviseur Karim Aachboun weten. Op 30 juli verloor Kaes het kort geding waarin ze verzocht de aangifte tegen haar ex over te dragen aan een ander parket omdat ze vreesde voor partijdigheid.