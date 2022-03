Prins Floris gaat draaien op Kingsland Amsterdam

In een verklaring laat de organisatie weten heel blij te zijn met de toevoeging van Floris aan de line-up. ,,Op 27 april vieren wij de verjaardag van onze koning en met wie kunnen wij dit beter vieren dan met zijn eigen familie? Dit jaar hebben wij een heel speciaal optreden van een lid van onze koninklijke familie”, zegt organisator Mitchel Bovenlander van 4PM Entertainment over het optreden van Floris.



Tijdens de thuiseditie van Koningsdag in 2020, die met een knipoog Woningsdag werd genoemd omdat de koninklijke familie toen vanwege corona thuis moest blijven, draaide prins Floris via een livestream al voor belangstellenden. Dit jaar staat hij naar verwachting voor een livepubliek van zo’n 35.000 man.



Floris begon een kwart eeuw geleden met draaien tijdens zijn studententijd in de fameuze studentendisco Nexus in Leiden. Door zijn werk in het bedrijfsleven raakte zijn hobby op de achtergrond. Pas toen zijn dochter Magali in 2015 op haar achtste verjaardag een discofeest wilde, besloot de prins weer achter de draaitafel te stappen. De laatste jaren draait hij voornamelijk voor vrienden en het goede doel gedraaid.