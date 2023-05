Prins George en prinses Charlotte laten harten smelten, koning Charles maakt een lolletje

George en Charlotte, de kinderen van William en Catherine, dansten op de muziek van wereldberoemde artiesten als Katy Perry en Lionel Richie, en zwaaiden met hun Britse vlaggetjes bij het concert op Windsor Castle. Hun 5-jarige broertje lag thuis al te slapen.

Het maakte George kennelijk niet uit dat zijn lievelingsgenre niet gespeeld werd. Eerder op de dag had zijn vader bij een ontmoeting met koningshuisfans nog verteld dat George erg van rockbands uit de jaren 70 houdt, zoals AC/DC en Led Zeppelin, aldus de The Daily Mail.

Volledig scherm Koningin Camilla en koning Charles. © AFP

Maar de kinderen waren niet de enige twee die zich lieten meevoeren met de muziek. Ook opa Charles en zijn vrouw Camilla dansten voorzichtig op onder meer Lionel Richie en Take That. Van gespannen blikken, zoals bij de koning zaterdag tijdens alle plechtigheden, was tijdens het concert geen spoor meer terug te vinden. Charles moest hartelijk lachen om de sketch van ‘partycrashers’ Kermit de Kikker en Miss Piggy, die ineens opdoken bij een praatje van Paddington-acteur Hugh Bonneville die het evenement aan elkaar praatte.

Prins William voelde zich ook een stuk vrijer dan bij de kroning een dag eerder: met een blauw-rood-wit vlaggetje plaagde hij zijn kinderen, wat weer gekke grimassen opleverde.

Volledig scherm Prins William plaagt zijn kinderen met de vlaggetjes. © via REUTERS

Koningin Elizabeth ‘zal een trotse moeder zijn’

Tijd voor ontroering was er ook: prins William sprak zijn vader op het podium toe. De prins begon zijn verhaal met een grapje. ,,Geen zorgen, ik zal niet all night long doorgaan’’, zei hij, verwijzend naar de hit van Lionel Richie die eerder optrad tijdens het concert. Daarna sprak hij over zijn grootmoeder, wijlen koningin Elizabeth. ,,Ze is daar boven en houdt ons in de gaten. Ze zal een hele trotse moeder zijn.’’

Volledig scherm Catherine, Charlotte, George en William bij het kroningsconcert. © AFP

Waar Charles zijn moeder altijd aansprak met ‘mummy’, noemt William zijn vader ‘pa’. ,,Pa, we zijn allemaal zo trots op je’’, aldus de 40-jarige prins, die zijn vader onder meer eert vanwege zijn aandacht voor klimaatverandering. Charles waarschuwde iedereen, ‘lang voordat het een dagelijks gesprek werd’, aldus William.

Zijn kinderen gloeiden eveneens van trots. Toen Charlotte haar vader op het podium zag verschijnen, gaf ze snel een zetje aan haar broer: ‘Kijk, daar is papa’.

Live bij American Idol

Na afloop van het concert was het koningspaar in zo'n vrolijke stemming dat ze zelfs nog in was voor een geintje. In een liveverbinding van Katy Perry en Lionel Richie vanuit Windsor Castle met American Idol, de show waarin zij allebei jurylid zijn, komen Charles en Camilla plots de kamer binnenlopen. ,,Ik wilde alleen checken hoe lang u deze kamer zult gebruiken,’ zei Charles lachend. ,,Alleen een check.” Richie, met een lach tegen de Amerikaanse kijkers: ,,We moeten de kamer meteen opgeven.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: