Prins Harry aanwezig bij kroning van Charles, Meghan en kinderen niet

Prins Harry zal op 6 mei, op de vierde verjaardag van zoontje Archie, een van de meer dan 2000 gasten zijn op Westminster Abbey. Een woordvoerder van het paleis zegt: ,,Buckingham Palace is verheugd te kunnen bevestigen dat de hertog van Sussex op 6 mei de kroningsdienst in Westminster Abbey zal bijwonen. De hertogin van Sussex blijft in Californië bij prins Archie en prinses Lilibet.”



De relatie tussen tussen Harry en de andere royals is flink verslechterd sinds zijn stap terug binnen het Britse koningshuis in 2020. Het zal de eerste keer zijn dat hij met de koninklijke familie wordt gezien sinds het uitkomen van zijn spraakmakende biografie eerder dit jaar. In het boek Spare klapte hij uit de school over familiespanningen en sprak duidelijk uit zich anders te voelen dan de rest van zijn familie. Het was lange tijd onduidelijk of hij de kroning van zijn vader zou bijwonen.