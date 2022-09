Prins Harry bedankt zijn oma voor haar ‘gedegen advies’ en ‘aanstekelijke lach’

Wat gebeurt er met de laatste twee corgi’s van Queen Elizabeth?

De natie verliest een koningin, maar trouwe corgi’s Muick en Sandy verloren hun baasje. Elizabeth was haar hele leven lang omringd door een legertje honden, op wie ze dol was. Twee viervoeters van Elizabeth worden nu in huis genomen door haar zoon, prins Andrew. Hij had ze eerder zelf aan zijn moeder geschonken.

